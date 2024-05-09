Супермама 7 сезон 40 выпуск — смотреть онлайн от 09.05.2024

Выпуск 40 | 09.05.2024 | Сезон 7

Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 40 выпуск от 09.05.2024, чтобы познакомиться с ловкой мамой Еленой и ее малышами-погодками.

Замужняя мама Елена в свои 27 лет воспитывает полуторагодовалую Анну и трехлетнего Романа, начала собственное дело по выпеканию тортиков и самостоятельно выполняет все домашние обязанности. В шоу Супермама 2024 участница продемонстрирует соперницам свои кулинарные и скрытые таланты, а также шокирует мамочек откровенным признанием насчет своего брака. Почему Елену раздражают прикосновения ее мужа? Как она успевает все делать, если все время проводит с детьми? И кто станет супермамой? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 40 выпуск от 09.05.2024.

Смотреть онлайн Супермама – все выпуски

Смотрите онлайн: Супермама 7 сезон 39 выпуск от 08.05.2024