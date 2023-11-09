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Video: Супермама 6 сезон 44 выпуск - смотреть онлайн эфир от 09.11.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 44 выпуск от 09 ноября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 44 выпуск эфир от 09.11.2023 на СТБ
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Випуск 44 | 09.11.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 44 випуск від 09.11.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з останньою учасницею – мамою-переселенкою Лізою. Героїня самостійно виховує 4-річну доньку Злату. До повномасштабного вторгнення Ліза разом із сім’єю жила в Херсоні і працювала на місцевому телебаченні. Проте 24 лютого 2022 року все змінилося… Героїні проєкту Супермама 6 сезон 44 випуск Лізі довелося пройти непростий шлях, щоб втекти з окупованої території та почати нове життя в селі на Тернопільщині. Чи змогла мама-переселенка Ліза звикнути до життя в селі? Що скажуть суперниці після ревізії в неї вдома? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 44 випуск на СТБ!

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 43 випуск від 08.11.2023

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