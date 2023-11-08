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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 43 выпуск - смотреть онлайн эфир от 08.11.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08 ноября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 43 выпуск эфир от 08.11.2023 на СТБ
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Випуск 43 | 08.11.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 43 випуск від 08.11.2023 на сайті телеканалу СТБ! Невгамовна мама Марічка, свідома мама Алла, мама-переселенка Ліза та мама-перфекціоністка Олена й далі інспектують стиль життя й виховання своїх суперниць. Хто з них стане кращою? Дізнайтеся просто зараз.

У 43 випуску проєкту Супермама учасниці завітають до невгамовної мами Марічки, щоб перевірити, чи справді їй вдається робити все на світі без шкоди для материнства. 35-річна мама вже 9 років живе в щасливому шлюбі й виховує дочку Валерію. Марія має багато різних джерел доходів, але основна її робота – це тренування клієнтів у спортзалі. Чому Марічка хапається за будь-яку можливість заробити? Навіщо вона називає себе татом у спідниці? І чи правда, що невгамовна мама познайомилася з коханим, коли заробляла приватними танцями? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 43 випуск від 08.11.2023.

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