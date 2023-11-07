Супермама 6 сезон 42 выпуск – смотреть онлайн эфир от 07.11.2023

| 07.11.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 42 випуск від 07.11.2023 на сайті СТБ! Другою гостей прийматиме свідома мама Алла. Героїні 29 років, і разом з чоловіком вона виховує двох дітей: 9-річну Кіру та 8-річного Макара. Також Алла зараз на 5-му місяці вагітності і чекає на поповнення в родині.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 42 випуск свідома мама Алла прищеплює дітям самостійність і змалечку готує їх до дорослого життя. Кіра та Макар самостійно ходять у школу, а також їздять в інший кінець міста на гуртки. Алла дозволяє дітям самостійно обирати одяг, а також вчить готувати. Професійна діяльність Алли також пов’язана з дітьми – вона власниця дитячого супермаркету. Попри те, що в героїні велика родина і бізнес, вона не забуває дбати про себе і ставить себе на перше місце. Проте так було не завжди. Якою відвертою історією Алла поділиться із суперницями? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 42 випуск.

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