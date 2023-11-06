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Video: Супермама 6 сезон 41 выпуск - смотреть онлайн эфир от 06.11.2023

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| 06.11.2023 | Сезон 6

Починайте свій тиждень зі знайомства з новою четвіркою матусь! Цього разу за почесний титул найкращої мами змагатимуться тернополянки: мама-перфекціоністка Олена, невгамовна мама Марічка, мама-переселенка Ліза й свідома мама Алла. Обирайте свою фаворитку просто зараз і дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 41 випуск від 06.11.2023.

Першою зі своїм життям познайомить конкуренток мама-перфекціоністка Олена, яка сама виховує дочку Анжеліку. Олені – 42 роки, і вона є власницею студії краси й магазину жіночого одягу. Матуся зізналася, що передивилася всі випуски проєкту Супермама, тому вона виховує дитину, дотримуючись усіх порад Дмитра Карпачова. Чи справді це так? Чому тема тата Анжеліки – це табу в родині Олени? І чи передала матуся дочці власний синдром відмінниці? Усе ретельно перевірить мамконтроль – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 41 випуск від 06.11.2023 на сайті СТБ.

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