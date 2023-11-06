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Video: Супермама 6 сезон 41 выпуск - смотреть онлайн эфир от 06.11.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 41 выпуск от 06 ноября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 41 выпуск эфир от 06.11.2023 на СТБ
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| 06.11.2023 | Сезон 6

Начинайте свою неделю со знакомства с новой четверкой мам! В этот раз за почетный титул лучшей мамы будут соревноваться жительницы Тернополя: мама-перфекционистка Елена, неугомонная мама Маричка, мама-переселенка Лиза и сознательная мама Алла. Выбирайте свою фаворитку прямо сейчас и смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 41 выпуск от 06.11.2023.

Первой со своей жизнью познакомит конкуренток мама-перфекционистка Елена, которая сама воспитывает дочь Анжелику. Елене – 42 года, и она является владелицей студии красоты и магазина женской одежды. Мама призналась, что пересмотрела все выпуски проекта Супермама, поэтому она воспитывает ребенка, следуя всем советам Дмитрия Карпачева. Правда ли это? Почему тема папы Анжелики – это табу в семье Елены? И передала ли мама дочери собственный синдром отличницы? Все тщательно проверит мамконтроль – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 41 выпуск от 06.11.2023 на сайте СТБ.

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