Супермама 6 сезон 40 выпуск — смотреть онлайн эфир от 02.11.2023

Выпуск 40 | 03.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 40 выпуск от 02.11.2023, чтобы узнать имя лучшей мамы этой недели!

Прямо сейчас гостей будет принимать лояльная мама Оксана. Оксане 37 лет, и она вместе с мужем Дмитрием воспитывает двоих детей – тринадцатилетнюю Дашу и полуторагодовалого Пашу. В шоу Супермама 2023 Оксана рассказала о творческой самореализации, борьбе со страшной болезнью и о том, какой ценой она построила близкие отношения с дочерью-подростком. Правда ли, что лояльная мама передала работу по хозяйству Даше? Почему соперницы обвинили ее в трудоголизме? И кто станет супермамой в финале? Смотрите онлайн в реалити Супермама 6 сезон 40 выпуск от 02.11.2023 на сайте СТБ.

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