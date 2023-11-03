Супермама 6 сезон 40 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.11.2023

Випуск 40 | 03.11.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 40 випуск від 02.11.2023, щоб дізнатись ім’я найкращої матусі цього тижня!

Просто зараз гостей прийматиме лояльна мама Оксана. Оксані 37 років, і вона разом із чоловіком Дмитром виховує двох дітей – тринадцятирічну Дашу й півторарічного Пашу. У шоу Супермама 2023 Оксана розповіла про творчу самореалізацію, боротьбу зі страшною хворобою й те, якою ціною вона побудувала близькі стосунки з дочкою-підлітком. Чи справді лояльна матуся переклала роботу по господарству на Дашу? Чому суперниці звинуватили її в трудоголізмі? І хто стане супермамою у фіналі? Дивіться онлайн у реаліті Супермама 6 сезон 40 випуск від 02.11.2023 на сайті СТБ.

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