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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 39 випуск - дивитись онлайн ефір від 01.11.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 39 випуск від 01 листопада 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 39 випуск ефір від 01.11.2023 на СТБ
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Випуск 39 | 01.11.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 39 випуск від 01.11.2023 на сайті СТБ, де наповнена мама Марія розповість про секрет вільного материнства.

Маші 30 років, вона заміжня й виховує однорічного сина Нікіту. Родину наповненої мами забезпечує чоловік Олег, тож вона користується можливістю кайфувати від життя та насолоджуватися материнством. Учасниця шоу Супермама 2023 у вихованні Нікіти користується допомогою нянь. Помічниці доглядають за малюком, поки наповнена мама займається саморозвитком, верховою їздою, доглядом за собою та іншими хобі. Як матусі поставляться до стилю виховання Маші? Чому щаслива жінка в ресурсі зараз п’є антидепресанти? І яке відверте зізнання суперниці спантеличить матусь? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 39 випуск від 01.11.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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