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Video: Супермама 6 сезон 38 випуск - дивитись онлайн ефір від 31.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 38 випуск від 31 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 38 випуск ефір від 31.10.2023 на СТБ
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Випуск 38 | 31.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 38 випуск від 31.10.2023, щоб дізнатися, чим шокує своїх конкуренток мама з фантазією Даша!

Цього разу мамконтроль завітає в гості до Даші. Після вторгнення 24-річна матуся зі своєю родиною дивом врятувалася з нині окупованого Сєвєродонецька й почала нове життя в місті Узин недалеко від Києва. В шоу Супермама 2023 мама з фантазією покаже, як вона привчає шестирічну дочку Аду до порядку й чистоти, а також творчо її розвиває. Також Даша пояснить конкуренткам, чому вона захопилася популярним серед молоді хобі косплеєм. Як суперниці поставляться до незвичайного захоплення Даші? Яку сімейну трагедію приховує матуся? І чи можна дозволяти дітям їсти під час перегляду мультфільмів? Дізнайтеся про творче й розплановане дозвілля родини Даші просто зараз – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 38 випуск від 31.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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