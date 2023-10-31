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Video: Супермама 6 сезон 38 выпуск - смотреть онлайн эфир от 31.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 38 выпуск от 31 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 38 выпуск эфир от 31.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 38 выпуск от 31.10.2023, чтобы узнать, чем шокирует своих конкуренток мама с фантазией Даша!

В этот раз мамконтроль приедет в гости к Даше. После вторжения 24-летняя мама со своей семьей чудом спаслась из ныне оккупированного Северодонецка и начала новую жизнь в городе Узин недалеко от Киева. В шоу Супермама 2023 мама с фантазией покажет, как она приучает шестилетнюю дочь Аду к порядку и чистоте, а также творчески ее развивает. Также Даша объяснит конкуренткам, почему она увлеклась популярным среди молодежи хобби косплеем. Как соперницы отнесутся к необычному увлечению Даши? Какую семейную трагедию скрывает мама? И можно ли разрешать детям есть во время просмотра мультфильмов? Узнайте про творческий и распланированный досуг семьи Даши прямо сейчас – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 38 выпуск от 31.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

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