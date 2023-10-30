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Video: Супермама 6 сезон 37 выпуск - смотреть онлайн эфир от 30.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 37 выпуск от 30 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 37 выпуск эфир от 30.10.2023 на СТБ
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Приветствуем в любимом семейном шоу! Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 37 выпуск от 30.10.2023 на сайте СТБ, чтобы познакомиться с участницами этой недели. В этот раз за звание супермамы будут бороться киевлянки – мама с фантазией Даша, лояльная мама Оксана, наполненная мама Маша и раскованная мама Дарья.

В 37 выпуске проекта Супермама мамконтроль тщательно исследует жизнь Дарьи, которая танцует топлес для мужчин в балет-шоу. 34-летняя раскованная мама уже полгода занимается танцами и радуется, что график работы позволяет ей много времени проводить с дочерью Евой. Для девочки работа мамы – не секрет. Даже наоборот, Дарья приучает дочь не стыдиться своего тела. Что насчет такого метода воспитания скажут другие мамочки? Почему страница Дарьи в Инстаграме шокирует соперниц? И какое признание Евы поразит Дмитрия Карпачева? Смотрите онлайн остросоциальное шоу Супермама 6 сезон 37 выпуск от 30.10.2023.

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