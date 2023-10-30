Супермама 6 сезон 37 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.10.2023

Випуск 37 | 30.10.2023 | Сезон 6

Вітаємо в улюбленому сімейному шоу! Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 37 випуск від 30.10.2023 на сайті СТБ, щоб познайомитися з учасницями цього тижня. Цього разу за звання супермами змагатимуться киянки – мама з фантазією Даша, лояльна мама Оксана, наповнена мама Маша й розкута мама Дар’я.

У 37 випуску проєкту Супермама мамконтроль прискіпливо дослідить життя Дар’ї, яка танцює топлес для чоловіків у балет-шоу. 34-річна розкута мама вже півроку займається танцями й радіє, що графік роботи дозволяє їй багато часу проводити з дочкою Євою. Для дівчинки робота мами не є таємницею. Навіть навпаки, Дар’я привчає дочку не соромитися власного тіла. Що з приводу такого методу виховання скажуть інші матусі? Чому сторінка Дар’ї в Інстраграмі шокує суперниць? І яке зізнання Єви вразить Дмитра Карпачова? Дивіться онлайн гостросоціальне шоу Супермама 6 сезон 37 випуск від 30.10.2023.

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