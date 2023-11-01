Супермама 6 сезон 39 выпуск — смотреть онлайн эфир от 01.11.2023

Выпуск 39 | 01.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 39 выпуск от 01.11.2023 на сайте СТБ, где наполненная мама Мария расскажет про секрет свободного материнства.

Маше 30 лет, она замужем и воспитывает годовалого сына Никиту. Семью наполненной мамы обеспечивает муж Олег, поэтому она пользуется возможностью кайфовать от жизни и наслаждаться материнством. Участница шоу Супермама 2023 в воспитании Никиты пользуется помощью нянь. Помощницы ухаживают за малышом, пока наполненная мама занимается саморазвитием, верховой ездой, уходом за собой и другими хобби. Как мамочки отнесутся к стилю воспитания Маши? Почему счастливая женщина в ресурсе сейчас пьет антидепрессанты? И какое откровенное признание соперницы озадачит мам? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 39 выпуск от 01.11.2023 на сайте телеканала СТБ.

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