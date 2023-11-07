Супермама 6 сезон 42 выпуск — смотреть онлайн эфир от 07.11.2023

| 07.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 42 выпуск от 07.11.2023 на сайте СТБ! Второй гостей будет принимать сознательная мама Алла. Героине 29 лет, и вместе с мужем она воспитывает двоих детей: 9-летнюю Киру и 8-летнего Макара. Также Алла сейчас на 5-м месяце беременности и ждет пополнения в семье.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 42 выпуск сознательная мама Алла прививает детям самостоятельность и с детства готовит их ко взрослой жизни. Кира и Макар самостоятельно ходят в школу, а также ездят в другой конец города на кружки. Алла позволяет детям самостоятельно выбирать одежду, а также учит готовить. Профессиональная деятельность Аллы также связана с детьми – она владелица детского супермаркета. Несмотря на то, что у героини большая семья и бизнес, она не забывает заботиться о себе и ставит себя на первое место. Однако так было не всегда. Какой откровенной историей Алла поделится с соперницами? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 42 выпуск.

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