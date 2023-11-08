Супермама 6 сезон 43 выпуск — смотреть онлайн эфир от 08.11.2023

| 08.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08.11.2023 на сайте телеканала СТБ! Неугомонная мама Маричка, сознательная мама Алла, мама-переселенка Лиза и мама-перфекционистка Елена продолжают инспектировать стиль жизни и воспитания своих соперниц. Кто из них будет лучшей? Узнайте прямо сейчас.

В 43 выпуске проекта Супермама участницы придут в гости к неугомонной маме Маричке, чтобы проверить, действительно ли ей удается делать все на свете без вреда для материнства. 35-летняя мама уже 9 лет живет в счастливом браке и воспитывает дочь Валерию. Мария имеет много разных источников доходов, но основная ее работа – это тренировка клиентов в спортзале. Почему Маричка хватается за любую возможность заработать? Зачем она называет себя папой в юбке? И правда ли, что неугомонная мама познакомилась с любимым, когда зарабатывала приватными танцами? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08.11.2023.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 42 выпуск от 07.11.2023