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Video: Супермама 6 сезон 43 выпуск - смотреть онлайн эфир от 08.11.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08 ноября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 43 выпуск эфир от 08.11.2023 на СТБ
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| 08.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08.11.2023 на сайте телеканала СТБ! Неугомонная мама Маричка, сознательная мама Алла, мама-переселенка Лиза и мама-перфекционистка Елена продолжают инспектировать стиль жизни и воспитания своих соперниц. Кто из них будет лучшей? Узнайте прямо сейчас.

В 43 выпуске проекта Супермама участницы придут в гости к неугомонной маме Маричке, чтобы проверить, действительно ли ей удается делать все на свете без вреда для материнства. 35-летняя мама уже 9 лет живет в счастливом браке и воспитывает дочь Валерию. Мария имеет много разных источников доходов, но основная ее работа – это тренировка клиентов в спортзале. Почему Маричка хватается за любую возможность заработать? Зачем она называет себя папой в юбке? И правда ли, что неугомонная мама познакомилась с любимым, когда зарабатывала приватными танцами? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08.11.2023.

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