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Video: Супермама 6 сезон 44 выпуск - смотреть онлайн эфир от 09.11.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 44 выпуск от 09 ноября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 44 выпуск эфир от 09.11.2023 на СТБ
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Выпуск 44 | 09.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 44 выпуск от 09.11.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с последней участницей – мамой-переселенкой Лизой. Героиня самостоятельно воспитывает 4-летнюю дочь Злату. До полномасштабного вторжения Лиза вместе с семьей жила в Херсоне и работала на местном телевидении. Однако 24 февраля 2022 года все изменилось… Героине проекта Супермама 6 сезон 44 выпуск Лизе пришлось пройти непростой путь, чтобы сбежать с оккупированной территории и начать новую жизнь в селе в Тернопольской области. Смогла ли мама-переселенка Лиза привыкнуть к жизни в селе? Что скажут сопернице после ревизии у нее дома? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 44 выпуск на СТБ!

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