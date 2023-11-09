Супермама 6 сезон 44 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.11.2023

Выпуск 44 | 09.11.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 44 выпуск от 09.11.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с последней участницей – мамой-переселенкой Лизой. Героиня самостоятельно воспитывает 4-летнюю дочь Злату. До полномасштабного вторжения Лиза вместе с семьей жила в Херсоне и работала на местном телевидении. Однако 24 февраля 2022 года все изменилось… Героине проекта Супермама 6 сезон 44 выпуск Лизе пришлось пройти непростой путь, чтобы сбежать с оккупированной территории и начать новую жизнь в селе в Тернопольской области. Смогла ли мама-переселенка Лиза привыкнуть к жизни в селе? Что скажут сопернице после ревизии у нее дома? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 44 выпуск на СТБ!

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 43 выпуск от 08.11.2023