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Video: Супермама 5 сезон 9 випуск - дивитись онлайн ефір від 05.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 9 випуск від 5 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 9 випуск ефір від 05.08.2023 на СТБ
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Випуск 9 | 05.08.2023 | Сезон 5

Цього тижня миколаївські матусі змагатимуться за титул найкращої – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 9 випуск від 05.08.2023. Боротьба буде запеклою, адже всі учасниці – різні. І всі вони впевнені, що саме їхній спосіб виховання дітей – найкращий. Досконала мама, мама-тінейджерка, мама сімох дітей і мама за Карпачовим – знайомтеся з учасницями просто зараз і дивіться онлайн реаліті Супермама 5 сезон.

У 9 випуску матусі познайомляться з ідеальною родиною досконалої мами Юлії, яка цінує першість, порядок і дисципліну понад усе. Найкращий дім, чудові діти, ідеальні стосунки з чоловіком… Але чи все настільки досконало, наскільки Юлія хоче показати? Чому її донька відчуває себе нещасливою? Яка допомога дітям насправді може завдати їм шкоди? Дмитро Карпачов дасть відповіді на всі запитання – дивіться проєкт Супермама 5 сезон 9 випуск від 05.08.2023 онлайн.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 8 випуск від 29.07.2023

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