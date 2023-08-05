Супермама 5 сезон 9 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.08.2023

Випуск 9 | 05.08.2023 | Сезон 5

Цього тижня миколаївські матусі змагатимуться за титул найкращої – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 9 випуск від 05.08.2023. Боротьба буде запеклою, адже всі учасниці – різні. І всі вони впевнені, що саме їхній спосіб виховання дітей – найкращий. Досконала мама, мама-тінейджерка, мама сімох дітей і мама за Карпачовим – знайомтеся з учасницями просто зараз і дивіться онлайн реаліті Супермама 5 сезон.

У 9 випуску матусі познайомляться з ідеальною родиною досконалої мами Юлії, яка цінує першість, порядок і дисципліну понад усе. Найкращий дім, чудові діти, ідеальні стосунки з чоловіком… Але чи все настільки досконало, наскільки Юлія хоче показати? Чому її донька відчуває себе нещасливою? Яка допомога дітям насправді може завдати їм шкоди? Дмитро Карпачов дасть відповіді на всі запитання – дивіться проєкт Супермама 5 сезон 9 випуск від 05.08.2023 онлайн.

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