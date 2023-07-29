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Video: Супермама 5 сезон 8 випуск - дивитись онлайн ефір від 29.07.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 8 випуск від 29 липня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 8 випуск ефір від 29.07.2023 на СТБ
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Випуск 8 | 29.07.2023 | Сезон 5

Проєкт Супермама 5 сезон 8 випуск показує боротьбу чотирьох різних жінок за звання найкращої мами тижня. Ідеальних батьків не буває, але учасниці цього прагнуть.

У 8 випуску проєкту Супермама 2023 гостей приймає мама вундеркінда Аня. Анна впевнена: її син у майбутньому вступить до Оксфорда чи Гарварда, адже в 3 роки він уже знає алфавіт двома мовами, слова англійською та взагалі розвивається не за роками. Чи це так насправді, подивляться суворі матусі.

Не тільки Анна, а й її чоловік Андрій впевнений у винятковості свого сина. Що робили молоді батьки, щоб їхній син розвивався якнайшвидше? І чи є вирогідність завдати дитині шкоди, бажаючи виростити з неї генія? Дізнайтеся думку психолога Дмитра Карпачова – дивіться проєкт Супермама 5 сезон 8 випуск від 29.07.2023 онлайн.

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