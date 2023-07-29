Супермама 5 сезон 8 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.07.2023

Выпуск 8 | 29.07.2023 | Сезон 5

Проект Супермама 5 сезон 8 выпуск показывает борьбу четырех разных женщин за звание самой лучшей мамы недели. Идеальных родителей не бывает, но участницы к этому стремятся.

В 8 выпуске проекта Супермама 2023 гостей принимает мама вундеркинда Аня. Анна уверена: ее сын в будущем поступит в Оксфорд или Гарвард, ведь в 3 года он уже знает алфавит на двух языках, слова на английском и вообще развивается не по годам. Так ли это на самом деле, посмотрят строгие мамочки.

Не только Аня, но и ее муж Андрей уверен в исключительности своего сына. Что делали молодые родители, чтобы их сын развивался как можно скорее? И есть ли вероятность нанести ребенку вред, желая вырастить из него гения? Узнайте мнение психолога Дмитрия Карпачева – смотрите проект Супермама 5 сезон 8 выпуск от 29.07.2023 онлайн.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 7 выпуск от 29.07.2023