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Video: Супермама 5 сезон 9 выпуск - смотреть онлайн эфир от 05.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 9 выпуск от 5 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 9 выпуск эфир от 05.08.2023 на СТБ
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На этой неделе николаевские мамы будут соревноваться за титул лучшей – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 9 выпуск от 05.08.2023. Борьба будет ожесточенной, ведь все участницы – разные. И все они уверены, что именно их способ воспитания детей – самый лучший. Безупречная мама, мама-тинейджер, мама семерых детей и мама по Карпачеву – знакомьтесь с участницами прямо сейчас и смотрите онлайн реалити Супермама 5 сезон.

В 9 выпуске мамы познакомятся с идеальной семьей безупречной мамы Юлии, которая ценит первенство, порядок и дисциплину превыше всего. Самый лучший дом, прекрасные дети, идеальные отношения с мужем… Но все ли настолько идеально, насколько Юлия хочет показать? Почему ее дочь чувствует себя несчастной? Какая помощь детям может нанести им вред? Дмитрий Карпачев ответит на все вопросы – смотрите проект Супермама 5 сезон 9 выпуск от 05.08.2023 онлайн.

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