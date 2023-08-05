Супермама 5 сезон 9 выпуск — смотреть онлайн эфир от 05.08.2023

Выпуск 9 | 05.08.2023 | Сезон 5

На этой неделе николаевские мамы будут соревноваться за титул лучшей – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 9 выпуск от 05.08.2023. Борьба будет ожесточенной, ведь все участницы – разные. И все они уверены, что именно их способ воспитания детей – самый лучший. Безупречная мама, мама-тинейджер, мама семерых детей и мама по Карпачеву – знакомьтесь с участницами прямо сейчас и смотрите онлайн реалити Супермама 5 сезон.

В 9 выпуске мамы познакомятся с идеальной семьей безупречной мамы Юлии, которая ценит первенство, порядок и дисциплину превыше всего. Самый лучший дом, прекрасные дети, идеальные отношения с мужем… Но все ли настолько идеально, насколько Юлия хочет показать? Почему ее дочь чувствует себя несчастной? Какая помощь детям может нанести им вред? Дмитрий Карпачев ответит на все вопросы – смотрите проект Супермама 5 сезон 9 выпуск от 05.08.2023 онлайн.

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