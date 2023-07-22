Супермама 5 сезон 4 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023

Випуск 4 | 22.07.2023 | Сезон 5

Дивіться в проєкті Супермама 5 сезон 4 випуск, як виховує свого сина мама-модельєрка Катя, яка працює на чотирьох роботах і справляється з усім без допомоги чоловіка та прислуги. Чи це можливо? Дізнайтеся просто зараз!

Катя прийшла до дизайну одягу, коли стала матір’ю і їй потрібно було купувати речі для свого сина Домініка. Їй не подобався вибір у дитячих відділах, тому Катя вирішила, що створить ідеальний одяг самостійно, адже вона вміє шити. Зараз Катя має свій бренд, а її син Домінік – його обличчя та головна модель. Хлопчик у 12 років вже працює, знімаючись у фотосесіях та виступаючи на модних показах для бренду мами. Катя вважає, що спільна робота їх зближує. А що думає Домінік? Дізнайтесь у 4 випуску проєкту Супермама 2023.

У гостях у Каті учасниці проєкту дізнаються трохи більше про побут та особисте життя модельєрки. Жінка розлучається і працює на чотирьох роботах. Чи влаштовує її це? Дізнайтесь відповідь у проєкті Супермама 5 сезон 4 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 3 випуск від 22.07.2023