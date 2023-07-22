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Video: Супермама 5 сезон 4 выпуск - смотреть онлайн эфир от 22.07.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 4 выпуск от 22 июля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 4 выпуск эфир от 22.07.2023 на СТБ
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Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 4 выпуск, как воспитывает своего сына мама-модельер Катя, которая работает на четырех работах и справляется со всем без помощи мужа и прислуги. Возможно ли это? Узнайте прямо сейчас!

Катя пришла к дизайну одежды, когда стала матерью и ей нужно было покупать вещи для своего сына Доминика. Ей не нравился выбор в детских отделах, поэтому Катя решила, что создаст идеальную одежду самостоятельно, ведь она умеет шить. Сейчас у Кати есть своей бренд, а ее сын Доминик – его лицо и главная модель. Мальчик в 12 лет уже работает, снимаясь в фотосессиях и выступая на модных показах для бренда мамы. Катя считает, что совместная работа их сближает. А что думает Доминик? Узнайте в 4 выпуске проекта Супермама 2023.

В гостях у Кати участницы проекта узнают немного больше о быте и личной жизни модельера. Женщина в разводе и работает на четырех работах. Устраивает ли ее это? Узнайте ответ в проекте Супермама 5 сезон 4 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 3 выпуск от 22.07.2023

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