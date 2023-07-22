Супермама 5 сезон 3 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023

Випуск 3 | 22.07.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 3 випуск від 22.07.2023 на сайті телеканалу СТБ! Завжди молода мама Наталі запросить суперниць до себе в гості та продемонструє свої виховні методи, хазяйновитість та самореалізацію. Вона завжди каже, що їй 25, адже переконана, що вік в паспорті не має значення, а важливе внутрішнє відчуття. Чи відкриє вона секрет, скільки їй насправді років, і чому хоче виглядати молодою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 2023 випуск 3.

Вимогливий мамконтроль вирішить провести ревізію чистоти і буде вражений побаченим на кухні. Матусь приголомшить те, що Наталі вважає тарганів домашніми тваринами і навіть не намагається прибрати їхні сліди. Не пропустіть цікаву ревізію – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама сезон 5 випуск 3.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 2 випуск від 22.07.2023