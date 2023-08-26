Супермама 5 сезон 24 випуск – дивитись онлайн ефір від 26.08.2023

Випуск 24 | 26.08.2023 | Сезон 5

Дивіться проєкт Супермама 5 сезон 24 випуск від 26.08.2023 на СТБ! Гостей у своїй шикарній 5-кімнатній квартирі приймає продумана мати Даша. Вона називає себе усвідомленою матір’ю. Головна фішка Даші – це дотримання режиму. На думку Даші режим критично важливий у вихованні дитини, і завдяки своєму підходу вона встигає все: приділяти увагу чоловікові, стежити за собою та виховувати 3-річного сина. Чи так рівномірно розподілено час Даші, як вона стверджує? У мам у 24 випуску Супермама 5 сезон швидко з’явилася підозра, що на першому місці в продуманої мами вона сама, потім чоловік і лише потім уже дитина. Чи так це? І що думає із цього приводу Дмитро Карпачов? Дивіться у 24 випуску супермама 2023.

У будинку Даші діють особливі правила, адже її чоловік сповідує іудаїзм і дотримується всіх традицій. Але чи це так легко для самої Даші, яка залишилася християнкою? Дізнайтесь у проєкті Супермама 5 сезон 24 випуск від 26.08.2023.

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