Супермама 5 сезон 24 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.08.2023

Выпуск 24 | 26.08.2023 | Сезон 5

Смотрите проект Супермама 5 сезон 24 выпуск от 26.08.2023 на СТБ! Гостей в своей шикарной 5-комнатной квартире принимает продуманная мама Даша. Она называет себя осознанной матерью. Главная фишка Даши – это соблюдение режима. По мнению Даши режим критически важен в воспитании ребенка, и благодаря своему подходу она успевает все: уделять внимание мужу, следить за собой и воспитывать 3-летнего сына. Так ли равномерно распределено время Даши, как она утверждает? У мам в 24 выпуске Супермама 5 сезон быстро возникло подозрение, что на первом месте у продуманной мамы она сама, потом муж и только потом уже ребенок. Так ли это? И что думает по этому поводу Дмитрий Карпачев? Смотрите в 24 выпуске супермама 2023.

В доме Даши действуют особенные правила, ведь ее муж исповедует иудаизм и соблюдает все традиции. Но так ли это легко для самой Даши, которая осталась христианкой? Узнайте в проекте Супермама 5 сезон 24 выпуск от 26.08.2023.

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