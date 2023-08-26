Супермама 5 сезон 23 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.08.2023

Выпуск 23 | 26.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 23 выпуск от 26.08.2023 на сайте СТБ! В предыдущих выпусках мамы побывали в гостях у Вики и выяснили, как ее охота на высокоранговых мужчин сказывается на ее ребенке. А во время ревизии у Ани участницы узнали, что она живет одним днем. Чем удивит третья участница мама с большим сердцем Ира? Смотрите онлайн в проекте СТБ Супермама 2023 выпуск 23.

Ире 37 лет, и вместе с мужем они воспитывают четырех детей: двух родных дочерей и двух приемных детей. У Иры семья всегда на первом месте, и она уверена, что создана для того, чтобы быть мамой. Какие действительно отношения в ее семье? Как оценят соперницы воспитательные методы Иры? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 23 выпуск.

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