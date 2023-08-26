Супермама 5 сезон 22 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.08.2023

Выпуск 22 | 26.08.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 22 выпуск от 26.08.2023 вы заглянете за ширму шикарной жизни Вики вместе с остальными участницами проекта. В чем секрет ее успеха? Сколько зарабатывает покер-мама Вика и почему она считает, что без помощи богатого мужчины женщина не может добиться успеха? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон.

Вика открыла собственную покер-школу для девушек. В этой игре она чувствует себя королевой, ведь ее оппоненты – в основном, мужчины. Вике нравится окружать себя высокоранговыми мужчинами. Она считает, что именно при помощи них и должна реализовываться женщина. Согласятся ли с ее точкой зрения остальные мамы? И ищет ли Вика для себя в отношениях что-то кроме материальной выгоды? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 22 выпуск.

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