Супермама 5 сезон 21 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.08.2023

Выпуск 21 | 26.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 21 выпуск от 26.08.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за желанный титул будут соревноваться яркие мамочки из Киева. Мама с большим сердцем Ира, для которой семья – самое главное в жизни. Мама на расслабоне Аня, живущая одним днем. Покер-мама Вика, придерживающаяся интуитивного воспитания. Продуманная мама Даша, у которой хватает времени на себя, ребенка и мужа. Чем удивят участницы? Узнайте прямо сейчас!

В 21 выпуске Супермама 2023 мама на расслабоне Аня покажет соперницам свою жизнь. Она считает, что каждый день нужно проживать так, чтобы потом было что вспомнить. Аня воспитывает 7-летнего сына Илью, которого тоже учит жить в кайф. Своим соперницам Аня расскажет, что во всем поддерживает сына и они с ним настоящая команда. Не пропустите интересное знакомство с мамой на расслабоне Аней – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 21 выпуск.

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