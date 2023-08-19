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Video: Супермама 5 сезон 20 выпуск - смотреть онлайн эфир от 19.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 20 выпуск от 6 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 20 выпуск эфир от 19.08.2023 на СТБ
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Выпуск 20 | 19.08.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 20 выпуск свою позицию сильной и независимой женщины показывает 23-летняя Аня. Она воспитывает годовалого сына сама, управляет бизнесом и строит свой дом мечты. Так ли преуспевает мама без тормозов Аня, как она хочет показать? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 20 выпуск.

Аня – очень самостоятельная молодая женщина, и своего сына Ярослава она хочет вырастить таким же независимым. Она акцентирует внимание на том, что ей никто не нужен ни для воспитания ребенка, ни для бизнеса. Аня управляет своим СТО, сама закупает материалы для дома и руководит стройкой. Почему у такой молодой девушки возникло желание доказать всем, что ей никто не нужен? И так ли Ане легко быть самостоятельной, как она пытается это показать? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 20 выпуск.

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