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Video: Супермама 5 сезон 19 выпуск - смотреть онлайн эфир от 19.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 19 выпуск от 5 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 19 выпуск эфир от 19.08.2023 на СТБ
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Выпуск 19 | 19.08.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 19 выпуск от 19.08.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе участники приедут в гости к маме за здоровье Веронике. Героиня очень тщательно следит за здоровьем своей семьи, поэтому прежде чем впустить гостей в свою квартиру, она проверит у них сертификаты о вакцинации. Как мамочки отреагируют на подход Вероники к здоровью? Узнайте прямо сейчас!

В 19 выпуске Супермама 2023 года Вероника познакомит мамочек со своими сыновьями: 6-летним Ваней и 2-летним Мишей. Соперницы решат проверить, дружат ли братья друг с другом и занимается ли мама их развитием. Хотите узнать, чем удивит мама за здоровье Вероника? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 19 выпуск.

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