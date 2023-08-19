Супермама 5 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.08.2023

Випуск 20 | 19.08.2023 | Сезон 5

У проекті Супермама 5 сезон 20 випуск свою позицію сильної та незалежної жінки показує 23-річна Аня. Вона виховує однорічного сина сама, керує бізнесом та будує свій будинок мрії. Чи так процвітає мама без гальм Аня, як вона хоче показати? Дивіться в проєкті Супермама 5 сезон 20 випуск.

Аня – дуже самостійна молода жінка, і свого сина Ярослава вона хоче виростити так само незалежним. Вона наголошує на тому, що їй ніхто не потрібен ні для виховання дитини, ні для бізнесу. Аня управляє своєю СТО, сама закуповує матеріали для дому та керує будівництвом. Чому в такої молодої дівчини виникло бажання довести всім, що їй ніхто не потрібний? Чи так Ані легко бути самостійною, як вона намагається це показати? Дивіться в проекті Супермама 5 сезон 20 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 19 випуск від 19.08.2023