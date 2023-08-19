Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Юрик
Юрик
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 5 сезон 20 випуск - дивитись онлайн ефір від 19.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 20 випуск від 6 квітня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 20 випуск ефір від 19.08.2023 на СТБ
Дивіться також
Супермама 5 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.08.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 19 випуск від 19.08.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.08.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 18 випуск від 19.08.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.08.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 17 випуск від 19.08.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.08.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 16 випуск від 12.08.2023 дивитись онлайн
Супермама Випуск 20 Супермама 5 сезон 20 випуск від 19.08.2023 дивитись онлайн
Випуск 20 | 19.08.2023 | Сезон 5

У проекті Супермама 5 сезон 20 випуск свою позицію сильної та незалежної жінки показує 23-річна Аня. Вона виховує однорічного сина сама, керує бізнесом та будує свій будинок мрії. Чи так процвітає мама без гальм Аня, як вона хоче показати? Дивіться в проєкті Супермама 5 сезон 20 випуск.

Аня – дуже самостійна молода жінка, і свого сина Ярослава вона хоче виростити так само незалежним. Вона наголошує на тому, що їй ніхто не потрібен ні для виховання дитини, ні для бізнесу. Аня управляє своєю СТО, сама закуповує матеріали для дому та керує будівництвом. Чому в такої молодої дівчини виникло бажання довести всім, що їй ніхто не потрібний? Чи так Ані легко бути самостійною, як вона намагається це показати? Дивіться в проекті Супермама 5 сезон 20 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 19 випуск від 19.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати