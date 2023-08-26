Супермама 5 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 26.08.2023

Випуск 21 | 26.08.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 21 випуск від 26.08.2023 на сайті СТБ! На цьому тижні за омріяний титул змагатимуться яскраві матусі з Києва. Мама з великим серцем Іра, для якої сім’я – найголовніше в житті. Мама на розслабоні Аня, яка живе одним днем. Покер-мама Віка, яка дотримується інтуїтивного виховання. Продумана мама Даша, якій вистачає часу на себе, дитину та чоловіка. Чим здивують учасниці? Дізнайтеся просто зараз!

У 21 випуску Супермама 2023 мама на розслабоні Аня покаже суперницям своє життя. Вона вважає, що кожен день потрібно проживати так, щоб потім було що згадати. Аня виховує 7-річного сина Іллю, якого також вчить жити в кайф. Своїм суперницям Аня розповість, що у всьому підтримує сина і вони з ним справжня команда. Не пропустіть цікаве знайомство з мамою на розслабоні Анею – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 21 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 20 випуск від 19.08.2023