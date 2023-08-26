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Video: Супермама 5 сезон 23 випуск - дивитись онлайн ефір від 26.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 23 випуск від 26 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 23 випуск ефір від 26.08.2023 на СТБ
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Випуск 23 | 26.08.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 23 випуск від 26.08.2023 на сайті СТБ! У попередніх випусках матусі побували в гостях у Віки та з’ясували, як її полювання на високорангових чоловіків позначається на її дитині. А під час ревізії в Ані учасниці дізналися, що вона живе одним днем. Чим здивує третя учасниця мама з великим серцем Іра? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Супермама 2023 випуск 23.

Ірі 37 років, і разом з чоловіком вони виховують чотирьох дітей: двох рідних доньок і двох прийомних дітей. В Іри сім’я завжди на першому місці, і вона впевнена, що створена для того, щоб бути мамою. Які насправді стосунки в її родині? Як оцінять суперниці виховні методи Іри? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 23 випуск.

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