Супермама 5 сезон 23 випуск – дивитись онлайн ефір від 26.08.2023

Випуск 23 | 26.08.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 23 випуск від 26.08.2023 на сайті СТБ! У попередніх випусках матусі побували в гостях у Віки та з’ясували, як її полювання на високорангових чоловіків позначається на її дитині. А під час ревізії в Ані учасниці дізналися, що вона живе одним днем. Чим здивує третя учасниця мама з великим серцем Іра? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Супермама 2023 випуск 23.

Ірі 37 років, і разом з чоловіком вони виховують чотирьох дітей: двох рідних доньок і двох прийомних дітей. В Іри сім’я завжди на першому місці, і вона впевнена, що створена для того, щоб бути мамою. Які насправді стосунки в її родині? Як оцінять суперниці виховні методи Іри? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 23 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 22 випуск від 26.08.2023