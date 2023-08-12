Супермама 5 сезон 16 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.08.2023

Випуск 16 | 12.08.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 16 випуск від 12.08.2023 Алла продемонструвала, що таке виховання дітей по-християнськи. Всім учасницям проєкту було цікаво дізнатися, як живе глибоко релігійна сім’я. Мама за догмами Алла та її чоловік Олексій баптисти, яких самих виховували у вірі, і вони прищеплюють своє бачення світу дочкам. А це означає, що в сім’ї регулярно моляться, читають Біблію та ходять до церкви.

Учасницям у 16 випуску проєкту Супермама 2023 було цікаво, чи є в житті Алли та Олексія щось, крім Бога. Чи є в їхньому подружньому житті романтика та секс? Як вони познайомилися та почали зустрічатися? Деякі відповіді Алли шокували конкуренток! Дізнайтеся прямо зараз, що їх найбільше здивувало. Дивіться Супермама 5 сезон 16 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 15 випуск від 12.08.2023