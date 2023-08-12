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Video: Супермама 5 сезон 16 выпуск - смотреть онлайн эфир от 12.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 16 выпуск от 12 августа 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 16 выпуск эфир от 12.08.2023 на СТБ
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Выпуск 16 | 12.08.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 16 выпуск от 12.08.2023 Алла продемонстрировала, что такое воспитание детей по-христиански. Всем участницам проекта было интересно узнать, как живет глубоко религиозная семья. Мама по догмам Алла и ее муж Алексей баптисты, которых самих воспитывали в вере, и они прививают свое видение мира дочерям. А это значит, что в семье регулярно молятся, читают Библию и ходят в церковь.

Участницам в 16 выпуске проекта Супермама 2023 было интересно, есть ли в жизни Аллы и Алексея что-нибудь, кроме Бога. Есть ли в их супружеской жизни романтика и секс? Как они познакомились и начали встречаться? Некоторые ответы Аллы шокировали конкуренток! Узнайте прямо сейчас, что их удивило больше всего. Смотрите Супермама 5 сезон 16 выпуск.

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