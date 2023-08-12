Супермама 5 сезон 15 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.08.2023

Випуск 15 | 12.08.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 15 випуск від 12.08.2023 на сайті СТБ! Третьою гостей зустрічатиме мама без рамок Наталя. Їй 42 роки, і вона самостійно виховує сина-підлітка Сашка. Наталія позиціонує себе як маму-друга і не дотримується ніяких методів виховання. Вона побудувала з сином дружні стосунки, дає йому повну свободу вибору та може поговорити на будь-які теми.

Героїня 15 випуску Супермама 2023 Наталя пишається тим, що син їй довіряє та може звернутися до неї з будь-яким питанням. Проте чи справді все так ідеально в її родині? Де межа між свободою та вседозволеністю? З’ясують суперниці. Не пропустіть цікаву ревізію в мами без рамок Наталі – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 15 випуск.

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