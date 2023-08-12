Супермама 5 сезон 14 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.08.2023

Випуск 14 | 12.08.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 14 від 12.08.2023 матусі побували в гостях у дружини артиста цирку DuSoleil. Непосидюча мама Віка не знає, що таке прибирання та приготування. Вона охоче користується послугами доставки та клінінгу, а свій час витрачає на створення онлайн-тренувань та марафонів. Як інші матусі оцінять її підхід до господарювання та виховання доньки? Дізнайтесь у проєкті Супермама 5 сезон 15 випуск.

Віка та Олексій – дуже спортивна пара. Вона в минулому художня гімнастка, а він займався спортивною гімнастикою. Віка закінчила свою кар’єру, коли їй було 19 років, а Олексій вирішив пов’язати своє життя із цирком. Спочатку Віці було непросто, адже робота в DuSoleil означає, що Олексій постійно проводить час у роз’їздах. Віці треба було вирішити, чи готова вона до такого життя, і вона вирішила всюди слідувати за чоловіком. Коли в Олексія та Віки народилася дочка, вони почали мандрувати всією родиною. Як їм вдається поєднувати подорожі, циркову кар’єру Олексія та виховання дитини? Дивіться в проекті Супермама 5 сезон 14 випуск від 12.08.2023.

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