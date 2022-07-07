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Супермама

Video: Супермама 4 сезон 8 випуск від 07.07.2022

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 8 випуск від 07 липня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 8 випуск (ефір від 07.07.2022) на СТБ
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Супермама 4 сезон 8 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.07.2022
Супермама

Супермама 4 сезон 8 випуск від 07.07.2022

 Супермама 4 сезон 8 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.07.2022
Супермама

Супермама 4 сезон 7 випуск від 06.07.2022

 Супермама 4 сезон 8 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.07.2022
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Випуск 8 | 07.07.2022 | Сезон 4

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 8 випуск від 07.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся ім’я переможниці цього тижня. Але перед цим познайомитеся з четвертою учасницею – надзвичайно турботливою мамою Світланою.

Світлані 30 років, і вона виховує 8-річного сина Савелія. Всі свої сили вона вкладає в те, щоб уберегти дитину від жорстокого світу. Своїм суперницям Світлана зізнається, що контролює друзів і захоплення сина, а за допомогою смарт-годинника прослуховує, що з ним відбувається.  Що про такі виховні методи скажуть інші матусі? І які поради Дмитро Карпачов дасть Світлані? Дивіться у 8 випуску Супермама 2022 онлайн.

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