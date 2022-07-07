Супермама 4 сезон 8 выпуск — смотреть онлайн эфир от 07.07.2022

Выпуск 8 | 07.07.2022 | Сезон 4

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 8 выпуск от 07.07.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете имя победительницы этой недели. Но перед этим познакомитесь с четвертой участницей – очень заботливой мамой Светланой.

Светлане 30 лет, и она воспитывает 8-летнего сына Савелия. Все свои силы она вкладывает в то, чтобы уберечь ребенка от жестокого мира. Своим соперницам Светлана признается, что контролирует друзей и увлечения сына, а с помощью смарт-часов прослушивает, что с ним происходит. Что о таких воспитательных методах скажут другие мамы? И какие советы Дмитрий Карпачев даст Светлане? Смотрите в 8 выпуске Супермама 2022 онлайн.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 7 выпуск (эфир от 06.07.2022)