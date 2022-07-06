Супермама 4 сезон 7 випуск – дивитись онлайн ефір від 06.07.2022

Випуск 7 | 06.07.2022 | Сезон 4

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 7 випуск від 06.07.2022 на сайті СТБ – завітайте додому до креативної мами Юлі, яка дозволяє своїм дітям абсолютно все!

Дев’ятирічна Аврора та молодший Платон не знають жодних заборон, адже на думку їхньої мами вони – незалежні та яскраві особистості. Косметика, безлімітний час в інтернеті, нецензурна лексика та будь-які прояви індивідуальності – звична справа для родини, де панує гармонія і цілковитий гедонізм. Однак як до таких виховних принципів поставляться інші матусі? Відповідь – у 7 випуску проєкту Супермама!

Учасниці мамконтролю поспілкуються з дітьми й дізнаються більше про їхнє життя та стосунки з Юлею. Чому Світлана, Влада та Ліза застигнуть у подиві? І які одкровення з вуст маленького Платона викличуть у них справжній шок? Не пропустіть і дізнайтеся усі відповіді просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 7 випуск від 06.07.2022!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 6 випуск (ефір від 05.07.2022)