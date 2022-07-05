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Супермама

Video: Супермама 4 сезон 6 випуск від 05.07.2022

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 6 випуск від 05 липня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 6 випуск (ефір від 05.07.2022) на СТБ
Випуски
Супермама 4 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.07.2022
Супермама

Супермама 4 сезон 6 випуск від 05.07.2022

 Супермама 4 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.07.2022
Супермама

Супермама 4 сезон 5 випуск від 04.07.2022

 Супермама 4 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022

 Супермама 4 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022

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Випуск 6 | 05.07.2022 | Сезон 4

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 6 випуск від 05.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з шикарною мамою Лізою та дізнаєтеся всю правду про її лакшері життя. Лізі 28 років, і вона самостійно виховує 3-річного сина Матвія. Героїня багато вкладає у свою зовнішність, адже переконана, що жінка завжди має виглядати ідеально. Своїх суперниць Ліза зустріне на підборах і у розкішній сукні. Як матусі відреагують на це? Дивіться у проєкті Супермама 2022 випуск 6.

Син Лізи Матвій ходить у найкращий приватний садочок, з якого його забирає власний водій. Вдома хлопчиком займається няня, яка також допомагає по господарству. Що у цей час робить Ліза? Звідки вона бере гроші на розкішне життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 6.

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