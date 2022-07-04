Супермама 4 сезон 5 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.07.2022

Випуск 5 | 04.07.2022 | Сезон 4

Учасницею сімейного реаліті Супермама 4 сезон 5 випуск від 04.07.2022 стане колишня пацанка та супермодель Влада Роговенко! Усі прихильники цих проєктів не з чуток знають про норовливий характер цієї дівчини. Чи зможе вона продемонструвати риси лагідної і турботливої матусі та змінити титул скандальної учасниці на звання супермами? Відповіді – у 5 випуску проєкту Супермама 2022!

Конкурентки будуть серйозно налаштовані на перемогу, тому в ідеальній картинці, яку намалювала Влада, знайдуть безліч недоліків. Жахливий розклад дня та незбалансоване харчування малюка виявляться не найстрашнішими пороками цієї матусі…

У чому наважиться зізнатися Влада? І чому її одкровення викличе мурахи по тілу в інших учасниць? Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 5 випуск від 04.07.2022 на сайті СТБ і станьте свідком цього напруженого та гострого моменту!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 4 випуск (ефір від 30.09.2021)