Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 4 випуск від 30.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні делегацію суперниць прийме мама-криптовалютниця Катя. Героїня виховує півторарічного сина Михайла і зараз перебуває в декретній відпустці. Катя називає себе дуже терплячою мамою, яка не кричить на дитину, а заради родини готова закрити очі на будь-які труднощі. Що суперниці скажуть про такий підхід Каті до життя? Дізнайтеся просто зараз!

У 4 випуску Супермама 2021 учасниці зустрінуться на фінальній вечірці та дізнаються ім’я переможниці, яка отримає титул супермами. Як вони відреагують на оцінки в турнірній таблиці? Не пропустіть цікаву ревізію та фінальну зустріч – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 4.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 3 випуск (ефір від 29.09.2021)