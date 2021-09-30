Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 4 выпуск от 30.09.2021 на сайте телеканала СТБ! Сегодня делегацию соперниц примет мама-криптовалютчица Катя. Героиня воспитывает полуторагодовалого сына Михаила и сейчас находится в декретном отпуске. Катя называет себя очень терпеливой мамой, которая не кричит на ребенка, а ради семьи готова закрыть глаза на любые трудности. Что соперницы скажут о таком подходе Кати к жизни? Узнайте прямо сейчас!

В 4 выпуске Супермама 2021 участницы встретятся на финальной вечеринке и узнают имя победительницы, которая получит титул супермамы. Как они отреагируют на оценки в турнирной таблице? Не пропустите интересную ревизию и финальную встречу – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 4.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 3 выпуск (эфир от 29.09.2021)