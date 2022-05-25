У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 3 випуск від 25.05.2022 з усіма особливостями та деталями богемного життя своїх конкуренток хоче познайомити мама-аристократка Женя.

У жилах цієї витонченої дами тече голуба кров: вона обожнює класичну музику та літературу, дорогі брендові речі та заможне життя. Женя пишається тим, що її маленька донечка з ранніх років слухає симфонічну музику, знає усі мистецькі стилі та росте справжньою леді.

У 3 випуску проєкту Супермама делегація скептично налаштованих конкуренток перевірить, чи мають слова мами-аристократки хоча б щось спільне з реальністю. Несподіванкою для них стане те, що Женя – ще той стратег, який підготує для них тест на рівень інтелекту! Чи складуть учасниці проєкту іспит у прискіпливої і вимогливої педагогині-аристократки? Дивіться онлайн реаліті Супермама 4 сезон 3 випуск від 25.05.2022 на сайті СТБ і дізнайтеся просто зараз!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 2 випуск (ефір від 24.05.2022)