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Video: Супермама 4 сезон 2 випуск від 24.05.2022

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 2 випуск від 24 травня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 2 випуск (ефір від 24.05.2022) на СТБ
Випуск 2 | 24.05.2022 | Сезон 4

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 2 випуск від 24.05.2022 на сайті телеканалу СТБ! Паті-мама Еква готова пустити суперниць у своє життя, щоб розвіяти традиційне уявлення про материнство. Евка працює діджейкою в найкращих клубах України, тому по ночах її майже ніколи не буває вдома. Діти – 9-річний Захар та 5-річний Дем’ян – можуть самостійно про себе подбати. Вони залишаються самі ночувати, вміють приготувати сніданок і сходити в магазин за продуктами. Учасниця 2 випуску Супермама 2021 Евка дуже пишається своїми дітьми. А як на такі сімейні правила відреагують її конкурентки? Не пропустіть цікаву ревізію – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 2.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск (ефір від 23.05.2022)

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