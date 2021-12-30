Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 56 випуск від 30.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі мама з помилками минулого Ксенія покаже, як їй вдалося знайти підхід до дорослого сина. Героїня рано стала мамою. Коли дитині було 1,5 роки вона була змушена поїхати в Київ на роботу, тому залишила Дениса на бабусю та дідуся. Лише коли хлопцю виповнилося 15 років мама забрала його до себе та почала налагоджувати довірливі стосунки.

У 56 випуску Супермама 2021 Надя, Аліна та Оля перевірять, чи вдалося Ксенії надолужити втрачене та стати близькою з сином. Також матусі прийдуть на фінальну зустріч і дізнаються, хто з них отримає перемогу. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 56.

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