У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 55 випуск від 29.12.2021 продемонструвати свої гармонійні стосунки з дітьми, побудовані на довірі, дружбі й спільних інтересах, готова мама-подружка Оля. Її секрет успішних і щасливих стосунків з дітьми полягає у невеликій різниці у віці, завдяки якій вона завжди на одній хвилі з сином і донькою.

Перевірити наскільки міцна дружба Олі та її дітей, вирішать рішуче налаштовані на перемогу учасниці мамконтролю у 55 випуску реаліті Супермама 2021. Місцем їхньої зустрічі стане не дім, де живе молода мама, а її свята святих – музична студія, де вона розвиває свої творчі здібності. Як Аліна, Ксенія і Надя оцінять вокал суперниці? І чи не поскупляться на бали при оцінюванні її самореалізації? Відповіді – згодом!

Познайомившись з разючим переліком творчих професій Олі, учасниці вирушать до неї додому, аби побачити, як вона підтримує побут і встигає поєднувати самореалізацію з вихованням двох підлітків. Чому розмова тет-а-тет з донькою мами-подружки розчарує інших учасниць? Через що стосунки зведених брата й сестри далекі від ідеалу? Яка напружена розмова чекатиме на Олю з психологом проєкту Дмитром Карпачовим? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 55 випуск від 29.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді на всі запитання першими!

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