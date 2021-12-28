Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 54 випуск від 28.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі мама подружка Оля, мама з помилками минулого Ксенія та ідеальна мама Аліна завітають у гості до мами на максимум Наді. Героїня познайомить суперниць зі своєю сім’єю і розповість, чому вона з максимальною відповідальністю дбає про безпеку оселі.

Учасниця проєкту Супермама сезон 4 Надя звикла все доводити до максимального результату. Вона отримала освіту перукаря і відкрила салон краси, вирішила схуднути і стала нутріціологинею, пішла просто позайматися в тренажерний зал і стала майстром спорту з пауерліфтингу. Чи справді в житті Наді все так ідеально і просто? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама сезон 4 випуск 54.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 53 випуск (ефір від 27.12.2021)